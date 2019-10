"No hay dos polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Dakar", lo dice Fernando Alonso, que está a punto de oficializar su paso de un terreno a otro, como ha desvelado en 'El Hormiguero': "A final de semana se sabrá, pero me hace ilusión probar el rally más duro del mundo". Una decisión que llega mientras sigue sin perderse un Gran Premio de Fórmula 1 desde la distancia: "Sigo viendo todas las carreras y todas las cronos, por el móvil, desde los aeropuertos...".

Pero la realidad es otra, porque como dice Alonso, a día de hoy no se plantea el regreso a la Fórmula 1 porque "no la echa de menos" y porque "viendo el dominio de ciertas escuderías resulta monótono". Una puerta que, aún así, no cierra puesto que en verano de 2020 "si existe alguna oportunidad igual me lo planteo", afirma el piloto.

"Me gustan tanto los coches que todo me apetece", continuaba alguien que, como ha desvelado, recibe de forma repetida el mismo mensaje desde que abandonara el 'Gran Circo' en noviembre de 2018: "Tienes que volver, tienes que volver, tienes que volver...", esa es la frase que más escucha Fernando Alonso. "Tienes que volver a la Fórmula 1".

Mientras tanto, el español ha confirmado que volverá a las 500 millas de Indianápolis en su lucha por la Triple Corona ("probaré de nuevo"), para terminar con una mención especial a Carlos Sainz en esta conversación que ha tocado diferentes disciplinas del motor:

"He machacado a Carlos Sainz a preguntas. Cenamos en Brasil en mi última temporada de Fórmula 1 y tras hablar más de dos horas de lo mismo me dijo: "Creo que vas a hacer el Dakar". Y más de un año después y a punto de hacer público su reto en el rally más duro del mundo, el piloto asturiano destaca un consejo que le dio 'El Matador', de campeón a campeón: "Haz el dakar pero respétalo, es muy peligroso". Unas palabras del maestro al posible heredero.