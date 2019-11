Carlos Sainz hizo historia en el GP de Brasil al conseguir su primer podio. Un podio que llegó tarde, sin aficionados pero que pudo compartir con todo su equipo. Ahora va más allá, quiere volver a superarse.

El piloto español, haga lo que haga este fin de semana en Abu Dhabi, habrá logrado su mejor posición desde que llegó a la Fórmula 1, sin embargo no se conforma. En la clasificación está séptimo empatado con Gasly, quien ahora corre con Toro Rosso. El francés, que también consiguió su primer podio en el último gran premio, está por delante de Carlos gracias a su segunda posición en Brasil.

Para que el piloto de McLaren pueda lograr su objetivo necesita quedar por delante de Gasly, pero no puede olvidarse de un tercer protagonista. Albon amenaza desde la octava posición a tan solo 11 puntos de distancia. Siempre y cuando Sainz entre en los puntos, y el ahora piloto de Red Bull no quede entre los 4 primeros, no será ningún peligro, pero no olvidemos que su coche es más potente que el del español.

"Ahora mi objetivo es terminar la temporada en lo más alto, hay mucho por lo que luchar en la última carrera. Terminar sexto no va a ser fácil, pero nos hemos preparado bien y tengo confianza", asegura Carlos.

Si finalmente consigue acabar sexto en el mundial, lograría no solo su mejor posición, sino acabar con la tiranía de Mercedes, Ferrari y Red Bull, los tres equipos dominantes a los que, desde hace años, parece imposible ganar.