Auténtica tragedia la que se pudo vivir en la carrera de Fórmula 2 en el domingo del GP de Gran Bretaña. Una que, si no se vivió, fue gracias al halo. Fue gracias a un sistema que, directamente, ha hecho que Roy Nissany haya vuelto a nacer. Y no, no es una exageración afirmar eso sobre el piloto israelí de DAMS.

Porque el golpe fue muy, muy fuerte. Porque el monoplaza de Dennis Hauger, el PREMA del corredor noruego, le pasó prácticamente rozando el caso. Y sin prácticamente, porque de no ser por el halo seguramente no se hablaría de que los dos pilotos están en perfecto estado.

Todo sucedió nada más comenzar la prueba. En la primera de las 29 vueltas que los pilotos debían dar sobre Silverstone. En ese momento, Nissany echó a Hauger de la pista, y las salchichas hicieron el resto.

Las llamadas 'bananas', un elemento que lejos de ayudar a la seguridad de los pilotos hace todo lo contrario. En cuanto las tocó, Hauger salió volando e impactó de lleno con Nissany, quien sin duda le debe la vida al halo.

La Fórmula 2, a través de su cuenta de Twitter, ha confirmado que ambos pilotos se encuentran bien.

"Continuamente agradecidos por los avances en la seguridad de nuestro deporte. Ambos pilotos salieron por sus propios medios", afirmaron.

Milagro absoluto el que se vivió en la Fórmula 2, en un accidente terrible que de no ser por el halo podría haber acabado en una auténtica tragedia.