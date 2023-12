Susie Wolff, presidenta de la F1 Academy y mujer de Toto Wolff, ha denunciado ser víctima de acoso tanto laboral como familiar tras las sospechas que hay en cuanto a la posible información confidencial que ha recibido su marido y, por tanto, Mercedes.

No son pocos los jefes de equipo que solicitaron a la FIA actuar, y el ente inició una investigación a ambos que terminó en tan solo 48 horas al ser anulada. El motivo, no había indicio alguno para proceder a ella.

Y eso que los equipos mostraron su apoyo, pero ni dos días duró el proceso. Ahora, Susie Wolff ha informado, mediante un texto compartido en sus redes sociales, que ha sido víctima de acoso.

"Cuando vi la declaración de la FIA la primera reacción que tuve fue de '¿qué es esto?' Durante dos días se han hecho insinuaciones sobre mi integridad tanto en público como en sesiones informativas, pero nadie de la FIA se ha puesto en contacto conmigo de manera directa", afirma.

Wolff insiste: "Podría haber sido un daño colateral en un ataque fallido a otra persona, o el objetivo de un intento fallido de desacreditarme".

"Pero he trabajado muy duro como para que cuestionen mi reputación por un comunicado de prensa sin fundamentos. Hemos recorrido un largo camino, y estoy agradecida por el apoyo unificado de los equipos de F1", cuenta Wolff.

Para terminar, dice haber sido víctima de acoso: "He recibido abusos online tanto por mi trabajo como por mi familia. No me voy a dejar intimidar. Tengo la intención de saber quién ha instigado esta campaña para engañar así a los medios de comunicación".