En tiempos en los que su continuidad en Red Bull se pone cada vez más en duda, 'Checo' Pérez se encuentra en plena guerra interna con su escudería. El mexicano está convencido de que hay mucha diferencia entre el ritmo del coche de Verstappen y el ritmo del suyo.

No es la primera vez que 'Checo' se queja. Ya lo hizo en Austin donde apuntó que no tenía las mismas mejoras que su compañero. En México, tras ser decimoctavo en la clasificación, Pérez volvió a la carga contra Red Bull.

"No sé si al final sea tanta diferencia como no lo podemos ver, no sé si haya algo más pero, definitivamente, la distancia es muy grande como para que no haya algo más. Lo tenemos que encontrar como equipo", afirmó el de Guadalajara.

Está claro que los datos no le protegen porque Pérez es incapaz de sacarle rendimiento a un monoplaza, que aunque ya no sea tan potente, sigue siendo de los más rápidos de la parrilla. 'Checo' es octavo en el mundial con 150 puntos, último clasificado entre los pilotos de las cuatro grandes escuderías de esta temporada (Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari).