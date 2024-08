Buena pareja la que van a formar en 2025Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Buena, viendo el nivel de ambos. Y buena también porque pueden dar muchísimo juego los dos gallos de Ferrari. Ninguno quiere perder. Los dos quieren ganar... con el inglés como heptacampeón y el monegasco como 'niño bonito' de los de Maranello.

De momento, Leclerc ha dejado claro que no se va a amilanar. En palabras que recogen en 'Motorsport', de una entrevista con 'The Gentleman's Journal', Charles le ha mandado un mensaje a Hamilton.

"¿Que si me voy a apiadar de él? Por supuesto que no. Cuando me pongo el casco ya de eso no queda Nada. Todo cambia, no piensas en quién es quién y vas a por todas", afirma.

Y es que está motivado: "Es increíble tener a Hamilton en el equipo. Es un campeón del mundo, en mi mismo equipo, con el mismo coche".

"Ahora ya compito con él. Tengo que olvidarme de los nombres que hay aquí y centrarme en mi rendimiento", insiste.

Porque todo ha cambiado desde su debut: "Recuerdo que estaba impresionado e intimidado. Hamilton es quizá el mejor que hay. Poder correr con él fue una locura".

"Con el karting era complicado seguir toda la temporada de F1, pero veía algunas carreras y le admiraba", sentencia.