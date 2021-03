"Estamos mucho mejor de donde estábamos el año pasado". Estas palabras de Pierre Gasly sobre el primer test de pretemporada demuestran la confianza que tiene AlphaTauri en estos momentos, a apenas doce días del arranque del mundial.

"Creo que sabemos qué oponentes van a ser muy rápidos también. Ya tenemos algunas ideas. Creo que sabemos aproximadamente dónde nos encontramos en este momento, pero esperemos poder encontrar algunas respuestas en los próximos días antes de volver para la carrera", continúa.

AlphaTauri ha sorprendido en los primeros giros y no se descarta que dé el salto a la zona media, donde deberían pelear Ferrari, McLaren, Alpine y Aston Martin.

"Terminar el día en segunda posición es una gran sensación. No puedes dejarte llevar porque estamos en pretemporada, claro, pero sigue siendo genial terminar los tres días de test con buena nota. He aprendido mucho estos últimos días y hemos obtenido datos que serán cruciales para el equipo, de modo que ahora los analizaremos antes de afrontar la primera carrera. Es fantástico para mí que volvamos a este circuito tan pronto para empezar la temporada, porque he podido hacer muchos kilómetros y entiendo bien el circuito", afirmó Tsunoda.

Algunos expertos de F1 no descartan que incluso su puesto habitual pueda estar más arriba, liderando este grupo que promete estar más que igualado, con Mercedes y Red Bull alejados en la cabeza.

De momento, y a pesar de la 'trampa' con el DRS de Yuki Tsunoda, que fue captado por Lando Norris en su Instagram, el AlphaTauri es una incógnita aunque se espera que el salto con respecto al curso pasado sea muy grande.