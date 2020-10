Michael Schumacher fue el ídolo de pequeño de Sebastian Vettel. Él nunca lo ha escondido y siempre ha tenido palabras de elogio para el siete veces campeón del mundo. Ahora, al ser igualado por Lewis Hamilton en el número de victorias en Fórmula 1 (91), Vettel ha vuelto a defender que 'el Kaiser' sigue siendo el mejor piloto de la historia.

"Michael estaba un paso por encima de los demás pilotos que he visto. Tenía un talento natural que es difícil de expresar con palabras. A parte de la Fórmula 1, lo vi en años posteriores en el karting y también en la Race of Champions, con coches de carreras muy diferentes. Y allí simplemente tenía un control de vehículo que era superior. Por no hablar de su ética de trabajo. Esta combinación hace que Schumacher sea único e inigualable", ha afirmado el todavía piloto de Ferrari, que a partir de la próximo temporada correrá con el monoplaza de Aston Martin.

"Durante años estuve convencido de que las 91 victorias de Michael serían un récord para todas las edades. Ahora que Hamilton lo ha igualado, eso no cambia el hecho de que Michael Schumacher siempre será mi héroe. Simplemente tenía un pequeño detalle que otros pilotos no tienen", ha explicado el cuatro veces ganador en el 'Gran Circo'.

"Esta evaluación también tiene que ver con el hecho de que Michael era mi ídolo cuando yo era pequeño. Con Lewis es diferente. Piloto contra él. Quizás cuando mire hacia atrás dentro de diez, quince o veinte años, encuentre más admiración por los logros de Hamilton. Pero cuando todavía está pilotando, no presto tanta atención a lo que sucede a mi alrededor. Al mismo tiempo, el desempeño de Lewis no se puede subestimar", ha finalizado.

Igualados a victorias, el debate ha comenzado: ¿quién es mejor piloto? De momento, Hamilton cuenta con esos 91 triunfos, pero dada la superioridad de Mercedes en parrilla todo apunta a que superará la centena. ¿Será considerado entonces el mejor? El mundo de la Fórmula 1 dictará sentencia.

El detalle de Mick Schumacher

El GP de Eifel de Nurburgring 2020 pasará a la historia como el día en que Hamilton igualó a Schumacher. Y su hijo, el joven Mick, piloto de Fórmula 2, tuvo un detallazo con el inglés, que aspira también a igualar el número de mundiales.

Le entregó uno de los cascos de su padre e inmediatamente el de Mercedes posó orgulloso con su particular trofeo. Hamilton ya está entre los más grandes de la Fórmula 1.