Sebastian Vettel está de buen humor en México. El alemán, el más rápido de los Libres 2 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, mostró una ironía fuera de lo habitual en él para analizar cómo se habían dado las dos prácticas sobre la pista azteca... y es que a lo mejor ha encontrado una nueva vocación.

"He sido el jardinero en la curva 1. Me he salido mucho por la hierba. La verdad, me gusta mucho cortar el césped, y en los Libres 1 lo hice un par de veces. En los Libres 2 no he tenido que hacerlo de nuevo y encontré ritmo", afirmó Seb.

El alemán eso sí no las tiene todas consigo a pesar de lo visto en la segunda sesión de entrenamientos: "No vamos mal, pero no tengo nada claro. Solo hemos hecho dos vueltas con el blando así que es complicado hacer conclusiones de esto. No creo que sea el peor neumático para las tandas largas".

Sebastian Vettel está posiblemente ante su Mundial más complicado desde que comenzó su era gloriosa en Red Bull. El alemán, tetracampeón del mundo de F1, se está viendo superado por Charles Leclerc y no son pocas las voces que le han pedido a él o a la 'Scuderia' que es el momento de cortar relaciones.

De momento, en este 2019 ha ganado tan solo una carrera, la de Singapur, y no estuvo exenta de polémica por las decisiones del muro de los de Maranello. Lo demás ha sido un curso irregular lastrado también por una serie de errores impropios de un gran campeón.

Con todo, Seb piensa en 2020 y en un nuevo curso de rojo, con lo que ese asiento, codiciado por muchos, no se quedará libre al menos hasta 2021... si es que se queda libre.