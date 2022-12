Sebastian Vettel quiere volver al paddock de la Fórmula 1, sí. Aunque en ningún momento haya dicho que para volver a pilotar. En todo caso, "para echar un vistazo". Así lo ha manifestado el que ya expiloto de Aston Martin.

En declaraciones a 'Motorsport' ha manifestado que será "difícil y raro" el regreso: "Me encanta el deporte y la gente, posiblemente será un momento difícil o raro estar allí y no participar, pero supongo que llegará".

"Así que, no lo sé. Todavía no tengo planes, pero estoy seguro de que será en algún sitio, en algún momento", dice el cuatro veces campeón del mundo sin dar muchos detalles. Lo que sí tiene claro son sus planes lejos de los coches. La familia es lo primero.

"Tengo muchas ideas, muchas cosas que quiero hacer y a las que quiero dedicar mi tiempo, y luego ya veré qué pasa a partir de ahí", comenta el alemán.

"Supongo que nunca se puede decir nunca, pero he pensado en este paso durante mucho tiempo, y me parece lo correcto, así que estoy muy ilusionado con lo que viene, aunque no hay nada firmado ni grabado en piedra", indica el ya excompañero de Lance Stroll.

A pesar de haber dejado la F1 antes de tiempo y casi de sorpresa, asegura que ha sido muy feliz: "Sin embargo, es evidente que he tenido el privilegio de conocer a tanta gente, de trabajar con tantas personas y de pasármelo tan bien dentro y fuera de la pista".

"Lo echaré de menos, sí", sentenció el cuatro veces campeón de la F1. Pero ya saben que algunos campeones como Michael Schumacher a Fernando Alonso acabaron volviendo. Todo es posible en el Gran Circo.