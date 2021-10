El aviso de Sebastian Vettel podría haber encendido las alarmas en la Fórmula 1. Cree el cuatro veces campeón del mundo que la competición podría tener los días contados si no lleva a cabo una revolución.

"Creo que vivimos en una época en la que tuvimos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también fuera verde sin perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión", ha afirmado el de Aston Martin.

Pide una F1 "más ecológica" tal y como está ocurriendo en la industria de los coches: "Creo que hay ciertas cosas de las que la gente está hablando para el futuro del deporte en cuanto a reglas, que podrían modificar el cambio y pasar a cambios más relevantes".

"Pero si no lo hacen, creo que no soy tan optimista. Si no llegan esos cambios, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón", advierte Vettel, siempre comprometido con el medio ambiente.

Afirma Vettel que el actual motor es "inútil": "Tenemos tanta gente inteligente y tanto poder de ingeniería en todo el paddock que podríamos encontrar soluciones. Pero las reglas actuales, creo que son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero es inútil".

La era híbrida finaliza esta temporada en la competición y el piloto alemán pide más cambios: "La Fórmula 1 no es verde. Puede convertirse en más ecológica sin perder la pasión por competir".

A sus 34 años y con cuatro títulos mundiales a su espalda, Vettel se ha convertido en el portavoz de este movimiento que pide un automovilismo más ecológico y menos contaminante. De momento no ha encontrado muchos aliados en el paddock con respecto a su discurso... pero esto podría cambiar en un futuro cercano.