Los pretendientes al asiento que quedará libre en Mercedes a partir de 2025 se siguen multiplicando. Además de todos los nombres que han sonado durante los últimos días para sustituir a Lewis Hamilton, otros se han ido sumando personalmente.

Mick Schumacher ha sido el último en mostrar su interés por recalar en las flechas de plata. El alemán de 24 años competirá esta temporada en el Mundial de Resistencia (WEC) junto a Alpine, aunque continuará con sus labores como piloto reserva de Mercedes. Esta puede ser su principal vía de cara a 2025.

El hijo del siete veces campeón del mundo debutó en Fórmula 1 junto a Haas en 2021, con quien completó dos temporadas hasta ser sustituido por sus pobres resultados. Ahora, una nueva puerta se abre para Mick.

"Por supuesto, es una posición que conlleva mucha presión. Pero siento que estoy a la altura. Pero no es mi decisión. Mi oportunidad está ahí. No sé qué tan grande es todavía. La Fórmula 1 sigue siendo mi gran sueño y mi gran amor. Así que un habitáculo de Fórmula 1 es, por supuesto, el gran objetivo", señaló el alemán, según recoge 'WEBDENews'.

Por su parte, Toto Wolff no ha querido posicionarse aún respecto al compañero de George Russell a partir de 2025: "No quiero tener pensamientos románticos ahora porque todavía no he pensado con mis colegas cuál sería la alineación de pilotos ideal para nosotros en 2025".