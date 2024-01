La Fórmula 1 anunció en IFEMA el pasado 23 de enero que Madrid iba a ser la encargada de albergar el Gran Premio de España. Las reacciones a esta noticia fueron muy variadas, hubo personas que la acogieron con alegría, algunos con rechazo y otros que siguen con bastantes dudas, como es el caso de David Coulthard.

El expiloto ha comentado que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid es una consecuencia de las ganas que tenía la ciudad de albergar un Gran Premio: "Está claro que Madrid lo quería tanto como para presentar una oferta, diseñar y encargar la construcción de un circuito".

"La Fórmula 1 busca crecer, su crecimiento va a llegar a través de acuerdos de derechos comerciales, y para los aficionados, obviamente Liberty Media siente que es mejor en Madrid", agregó respecto a que Barcelona pierda el Gran Premio de España.

Tras sus primeras declaraciones, Coulthard ha comentado sus impresiones sobre esta noticia: "Lo que me llevo del anuncio es que el 90% de los aficionados podrán llegar en transporte público".

"Eso está muy bien para los políticos y los ecologistas, pero no creo que lo primero en lo que piensen los aficionados cuando van a un gran premio sea, '¿puedo llegar utilizando la red de autobuses y trenes?", añadió el escocés en una entrevista para 'Total Motorsport'.

"Creo que lo principal que van a pensar es que va a ser una gran experiencia. '¿Me compensa gastarme el dinero que he ganado con tanto esfuerzo? ¿Y me iré con la sensación de haber vivido una experiencia que me ha cambiado o mejorado la vida?', creo que es probablemente lo que la gente como yo quiere cuando invierte dinero en entradas para ir a ver un espectáculo o un concierto. Quiero que me entretengan; quiero estar en un lugar feliz", ha declarado.

Coulthard ha expresado su opinión con ironía y se ha reído de que se haya utilizado el transporte público como razón de peso para hacer el Gran Premio de España en Madrid: "Tuve que reírme cuando vi que era una de las justificaciones de la candidatura de Madrid".