Russell pide a Mercedes que vaya con todo a por Max Verstappen: "Es el mejor"

Max Verstappen está en el mercado. El Red Bull no corre y el neerlandés no quiere estar en un coche que no sea candidato. Por eso se están abriendo sus opciones en otros equipos. Desde Italia informan de la oferta millonaria de Aston Martin y ahora en Mercedes también se han pronunciado sobre ello.

George Russell, en 'Sky Sports F1', ha pedido a su equipo que vaya con todo a fichar al cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

¿Entiende George que Mercedes vaya a por Verstappen? "Es totalmente comprensible", dice el inglés.

"Es el mejor piloto del momento. Es un cuatro veces campeón del mundo", sostiene un Russell que está metido de lleno por el campeonato junto a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y al mencionado Max.

Kimi Antonelli acaba de llegar y George podría renovar, pero no cree que vaya a perjudicarle la posible llegada de Verstappen: "Eso no es nada en contra mía o de Kimi. Hay dos pilotos por equipo y él es sólo un piloto".

Y en medio de los rumores, los resultados. En los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí los Red Bull volvieron a estar lejos de la cabeza. Las radios de Verstappen quejándose del coche demostraban que va a ser un fin de semana difícil para ellos.