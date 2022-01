Con la incógnita de Lewis Hamilton, que sigue sin confirmar su continuidad en la Fórmula 1, George Russell ya trabaja activamente con el equipo Mercedes.

El joven inglés es la apuesta de futuro y tiene muy claros sus objetivos: ser campeón del mundo. Más que un objetivo, es una obsesión.

Así lo ha explicado en una entrevista a 'Crash.net': "Quiero ser un ganador, un campeón del mundo y pasamos todo el tiempo en la parte de atrás de la parrilla el año pasado".

Mucho ha aprendido Russell del 2021 con Williams: "Cuando llegué a la Q2 por primera vez, lo celebramos mucho. Cuando haces eso una segunda y una tercera vez, eso desaparece y quieres llegar a la Q3 en cualquier carrera, en todas".

Recuerda el británico lo que ocurrió en Sakhir 2020, cuando sustituyó a Hamilton y estuvo cerca de la victoria: "Me hubiera encantado ganar esa carrera, pero no quiero que me recuerden por eso en mi trayectoria".

"Quiero ser el piloto más completo posible y quiero mirar hacia atrás dentro de 20 años y decir 'Tuve una trayectoria increíblemente sólida, cada resultado tuvo una razón detrás y eso me hizo un piloto más fuerte'", detalla.

¿Compartirá box con Hamilton en 2022? Eso, de momento, no está confirmado. Pero sí hay algo que está claro: Russell llega a Mercedes para ser el número 1 y convertirse en campeón del mundo.