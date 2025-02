El rugido del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso, revelado: ¿Suena a '33'?

Ya van sonando los tambores de guerra en la Fórmula 1. Los equipos ya ultiman los detalles de los monoplazas de cara a la temporada 2025. Este jueves, el equipo Aston Martin ha dado un pequeño aperitivo de lo que se avecina, publicando un vídeo que ha despertado el interés de sus seguidores.

En sus redes sociales, el equipo de Silverstone ha publicado un 'teaser' en el que encienden el motor del 'AMR25' por primera vez. Se trata de uno de los momentos más esperados por los mecánicos que ven hecho realidad todo el trabajo realizado durante el invierno.

El Aston Martin de esta temporada será ya bajo el liderazgo de Andy Cowell como jefe del equipo. Mientras tanto, Adrian Newey tendrá que esperar hasta el 2 de marzo para poder trabajar en las actualizaciones del coche.

Es el último año que el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll es motorizado por Mercedes. Para el cambio de reglamentación esperado para el año que viene, la escudería británica fiará su unidad de potencia a Honda.

El próximo paso del equipo se encuentra en la presentación conjunta del 18 de febrero en Londres, donde se presentará la 'livery'. En cambio, el aspecto real del nuevo monoplaza no llegará hasta el próximo 23 de febrero. A partir de ahí, en los test de pretemporada de Bahréin comenzarán a revelarse en qué punto nace el Aston Martin.

Firing up #AMR25 for the first time.

Driven From Within. pic.twitter.com/zdTGa5CaR2