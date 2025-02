Fernando Alonso desvela sus secretos... con 'palito' a sus rivales en Fórmula 1

"No hago grandes cosas raras"

Fernando Alonso cumplirá 44 años el próximo 29 de julio y, dado su contrato con Aston Martin, estará en Fórmula 1, al menos, hasta que sople las 45 velas.

A pesar de su edad, el asturiano sigue siendo uno de los pilotos de la parrilla que mejor extrae el rendimiento del monoplaza.

De hecho, cuando tuvo un coche competitivo en 2023, el bicampeón del mundo de F1 subió en ocho ocasiones al podio.

¿Cuál es su secreto?, ¿qué hace para seguir rindiendo al máximo nivel tras más de 20 años en la competición? En declaraciones a 'DAZN', Alonso ha hablado sobre su rutina.

"Como bien, hago deporte, descanso bien y conozco mi cuerpo, lo que me pide", arranca el ovetense, que asegura que no hace "grandes cosas raras".

Eso sí, tiene una rutina para antes y después de competir que no muestra en redes para no 'alardear' como hacen algunos de sus rivales.

"Tengo una bañera con hielo para las carreras de mucho calor, para refrescarme antes y después de cada sesión para recuperar bien. No lo publicito ni uso las redes sociales para pensar que inventé el entrenamiento de los pilotos de F1 como hacen algunos de mis compañeros", ha señalado.

Por último, Fernando Alonso ha destacado la importancia de su dieta y cómo esta ha ido cambiando en los últimos años.

"La alimentación es la gasolina que ponemos en el cuerpo. Con el paso de los años tienes que ir cambiándola. Tu cuerpo no asimila los mismos alimentos con 20 años o con 40. No haces las mismas digestiones, no necesitas la misma masa muscular...", ha explicado.

"Intento cuidar mi alimentación, pero no basándome en mis sensaciones, sino en los nutricionistas y la gente de mi equipo. Este año hicimos bastante hincapié en mi alimentación. Seguimos la parte vegetariana y evitando tanta carne como comía en el pasado. Creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general, y me siento más fuerte", ha zanjado.