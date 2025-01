De la Rosa señala en qué "destaca más" Fernando Alonso

"Debilidades... aún no se las he encontrado"

En el programa 'Decoded' de 'DAZN' dedicado a Fernando Alonso, el propio piloto de Aston Martin desgranó cuáles eran sus mayores virtudes al volante tras 22 años en Fórmula 1 y toda una vida conduciendo.

En el mismo documento, Pedro de la Rosa, expiloto de F1, también ha ofrecido su punto de vista al respecto.

Y es que el embajador de la escudería de Silverstone destaca la "capacidad de adaptación" de un Alonso al que no ve con puntos flojos: "Debilidades... aún no se las he encontrado... seguiré buscando"

"Creo que en lo que destaca más Fernando sobre todo, es en su capacidad de adaptación. Adaptarse a los cambios, a un coche diferente, a una pista mojada, seca, que cambia, a una degradación de gomas, a una pista que evoluciona con más goma o que sopla más viento, o que el coche cada vuelta cambia de peso...", ha explicado.

"Se va a adaptando a todo eso sin pensar. Yo creo que eso es exactamente lo que le hace muy especial", ha añadido.

Fernando Alonso cumplirá este 2025 44 años y, mínimo, estará en Fórmula 1 hasta el término de la próxima temporada, cuando se ejecutará el nuevo reglamento. Newey, la nueva fábrica, el túnel de viento... el asturiano tiene motivos de sobra para soñar.