Álvaro Bautista faltó al respeto a Toprak Razgatlioglu. El actual campeón del mundo de SuperBikes está enfadado con el piloto español, no le gustó lo que ocurrió en la celebración del podio de la primera carrera en Mandalika.

El campeonato del mundo de WSBK corre en Indonesia, un país en el que la religión es musulmana, la misma que la de Razgatlioglu. Una religión que no permite el consumo del alcohol, de ahí que el piloto no lo celebre sus victorias o podios con champán.

Eso fue lo que ocurrió durante el podio de la Carrera 1 de Mandalika. El actual campeón del mundo ganó la carrera y compartió podio con Bautista y Jonathan Rea. Cuando llegó la hora del champán, Toprak se apartó para permitir que sus rivales sí celebrar la carrera.

Sin embargo, el problema llegó cuando Bautista le persiguió para bañarle en champán. Un gesto que no le gustó nada a Razgatlioglu. "No lo entiendo... ¡también estamos en un país musulmán!", aseguró el piloto de Yamaha en la rueda de prensa posterior.

"Está bien celebrarlo con champán, pero me ha perseguido. No entiendo por qué, ya que soy musulmán, no suelo celebrarlo con champán. Creo que hoy no ha tenido respeto. Luego me pidió disculpas, pero igual que yo le respeto, él tiene que respetarme", añadió Toprak.