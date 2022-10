Red Bull y Aston Martin, en el punto de mira. Son las dos escuderías bajo sospechas por sobrepasar el límite presupuestario marcado por la FIA. Y en la escudería inglesa, la que será la próxima casa de Fernando Alonso, no entienden estas acusaciones de los últimos días.

Mike Krack, en declaraciones a 'Motorsport' ha defendido a los suyos y ha asegurado que no entienden dichas acusaciones: "Estamos sorprendidos por leer nuestro nombre en esto. Veremos".

"Es un proceso en el que entregas algo y luego la FIA lo analiza y te responde con preguntas y el proceso sigue. Así que realmente no sabemos cuál será el resultado. Hay discusiones en marcha. Tenemos preguntas sobre la interpretación; ellos, también", dice el jefe de Aston Martin.

Afirma que no ha habido errores: "No pensamos que hayamos hecho nada muy mal. No soy consciente de ningún error, no creo. Como dije, hubo algunas cuestiones que nuestra gente del departamento financiero respondió".

No se callan en Aston Martin, que este fin de semana en Singapur logró un buen resultado con sus dos pilotos, Sebastian Vettel y Lance Stroll, en los puntos: "Esto es molesto".

"Creo que lo más importante es mantenernos centrados en el fin de semana. Cuando el jueves o viernes empieza así, es importante que la gente no se distraiga y desde nuestro punto de vista, fue bueno que no fuéramos los únicos mencionados, así los medios de comunicación también estaban centrados en la otra parte del paddock. Es desafortunado que estas cosas salgan así, pero así es la Fórmula 1", ha sentenciado.

Aston Martin asegura que no ha sobrepasado ese presupuesto y que lo demostrará ante la FIA. Todo ello en medio de un trabajo para desarrollar el monoplaza del curso que viene, ese que pilotará el bicampeón Alonso y que esperan sea mucho más competitivo que el de 2022.