La Fórmula 1 está en expansión tanto en fama como en calendario. La temporada que viene será la más larga de la historia con 24 carreras. Pese a ello, todavía se valora incluir más para futuros años y hay muchos circuitos y países a la cola. Madrid y España ya mostraron interés en traer de vuelta el Jarama, pero el país mejor colocado para entrar en el calendario es Sudáfrica.

África es el único continente que todavía no tiene representación en el calendario y Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, ya trabaja para que deje de ser así. En julio, tanto la F1 como la FIA dieron el visto bueno a la vuelta de Kylami al calendario, pero finalmente no estará esta próxima temporada.

Anton Roux, presidente de Motorsport Sudáfrica, explicó por qué no pudieron llegar para 2023: "La razón por la que la Fórmula 1 no llegue en 2023 es que el promotor local designado por la F1 no pudo cumplir las garantías financieras. No es culpa de ellos, del gobierno o nuestra. Fue simplemente que el promotor local no pudo cumplir".

La Asociación de Grandes Premios de Sudáfrica, dirigida por Warren Scheckter, era la promotora del evento. Sin embargo, Roux confirmó que los sustituirán para garantizar la presencia del país en próximos calendarios: "Tenemos que reemplazar el promotor local, pero estoy muy seguro que estaremos en 2024".

Además, el directivo sudafricano destacó las ventajas que una carrera de la Fórmula 1 se disputase en el país: "Necesitamos crear más héroes deportivos para que nuestros hijos los sigan y creo que ese será el gran beneficio para el automovilismo sudafricano. Otra ventaja que tenemos en Sudáfrica es que estamos en la misma zona horaria que Europa. Desde el punto de vista de un espectador, se ubica donde está la mayor audiencia".