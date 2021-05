Helmut Marko, asesor de Red Bull, parece no tener un gran recuerdo del paso de Pierre Gasly por la escudería de las bebidas energéticas. De hecho, en un mensaje de apoyo a Sergio Pérez ha terminado lanzando un 'dardito' al galo.

"Pérez está mejorando constantemente, no quiere reinventar el coche como hacía Gasly. En su lugar, mira a Max, analiza sus vueltas y ve dónde necesita mejorar", afirma, rotundo, en 'Auto Motor und Sport'.

Un claro mensaje a Gasly, ahora piloto de AlphaTauri, quien no se cortó hace unas semanas a la hora de hablar de Red Bull y de dejar también algún recuerdo para su exequipo.

Marko elogió a Pérez, sexto en la clasificación del Mundial de F1 y progresando poco a poco. A pesar de las advertencias de Red Bull a principio de temporada, su trabajo comienza a dar sus frutos. Suma 32 puntos, a solo 8 de Charles Leclerc, quinto clasificado.

Sin embargo, continúa muy lejos del rendimiento de Max Verstappen, candidato al título junto a Lewis Hamilton. El gran objetivo de Red Bull también es el mundial de constructores, y para ello necesitarán la mejor versión del ex de Racing Point.

Mensajes cruzados

Gasly ha cargado en varias ocasiones contra Red Bull por no subirle a su propio equipo. "Es una broma. Cómo han tratado este tema es una broma", reaccionó el año pasado al enterarse que no se convertiría en el compañero de Verstappen.

"A veces la Fórmula 1 no es justa, así es como son las cosas desafortunadamente. Si me golpean trataré de intentarlo con más fuerza. Uso la energía de lo que me molesta para ser más fuerte", expresó el piloto galo, que en otras ocasiones ha recibido duras críticas sobre todo de un Marko al que no parece agradarle su estilo de pilotaje.