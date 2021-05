"¿Por qué Mercedes no lo acepta?". Esa es la pregunta que se ha hecho Helmut Marko, directivo de Red Bull, sobre el lío de la flexibilidad en los alerones traseros.

El equipo de las bebidas energéticas cambiará el suyo para regularizarlo con la FIA, pero será después de la carrera de Bakú. Algo que desde Mercedes han criticado amargamente en las últimas fechas.

"La FIA declaró que el sistema no era legal, pero se les permitió usarlo hasta la última carrera. Lo hemos aceptado. ¿Por qué Mercedes no lo acepta ahora de la misma manera con nuestro alerón trasero?", ha dicho Marko en 'Sport 1'.

"Vamos a cambiar nuestro alerón para que pase las nuevas pruebas según lo requiera la FIA. Pero eso no es posible para Bakú. No podemos hacerlo a tiempo porque tenemos que ajustar toda la parte trasera. No es tan sencillo construir un alerón nuevo", detalla.

"Además de nosotros, Ferrari, Alfa Romeo y Alpine también se ven afectados. ¿Realmente quieren hacer eso y causar un gran escándalo? No lo creo", finaliza Marko.

Ni Alpine ni Alfa Romeo ni Ferrari han informado públicamente si cambiarán o no su alerón trasero. Red Bull sí lo hará, aunque desde la escudería austriaca tienen claro que no aguantarán más comentarios de Mercedes. La guerra es total. El mundial, tanto el de pilotos (Max Verstappen y Lewis Hamilton) como el de constructores, está en juego.