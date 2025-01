Red Bull imagina cómo sería juntar a Fernando Alonso con Verstappen: "Las radios estarían bastante..."

En las últimas horas ha surgido con fuerza el rumor de que Aston Martin fichará a Max Verstappen en los próximos años para que lidere el proyecto de los de Silverstone con la nueva normativa.

Por casualidad o no, en 'Decoded', el nuevo documental de 'DAZN' sobre Fernando Alonso, han hablado con Paul Monaghan, ingeniero jefe de RedBull que estuvo en Renault con el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

En el mismo, el británico habla de qué pasaría si se juntasen asturiano y neerlandés en el mismo equipo.

"Vamos a tener que hacer muchos coches porque no se van a dar ni medio milímetro. Imagino que serían rápidos, justos, implacables... Las radios estarían bastante ocupadas, habría suficiente respeto entre los dos", ha explicado.

De hecho, no descarta que el veterano piloto pudiera vencer al vigente campeón: "No sería una tontería. Honestamente, si Fernando a estas alturas de su carrera puede pelear con Max, me quito el sombrero. Sería genial verlo".

Monaghan también se refiere a la ansiada victoria 33, esa que de estar cerca no desaprovecharía el piloto de Aston Martin.

"Es suficientemente implacable. Si le das la posibilidad de una victoria, no va a meter la pata, no os preocupéis. Estaba tan tranquilo cuando lideraba su primera victoria en Hungría, nada le molestaba", ha señalado.

"Así que, dudo que, de pronto, tenga una dosis de nervios y cometa un error. Si le das la posibilidad de una victoria, él la conseguirá, no os preocupéis", ha zanjado.