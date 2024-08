Cuarto en el Mundial de Fórmula 1 con 162 puntos, a solo 15 de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz se ha visto 'obligado' a firmar con Williams tras verse sin ofertas de equipos punteros para 2025.

A sus 29 años y tras cuatro en Ferrari, el '55' prefirió optar por la histórica marca antes que por el incierto proyecto de Audi o el caótico de Alpine.

Sainz esperó hasta última hora una llamada de Mercedes o Red Bull, pero esta no llegó... y no porque no hiciera méritos para ello.

De hecho, desde Milton Keynes reconocen que su situación ha sido "trágica". Así lo ha afirmado Helmut Marko, asesor de Red Bull, en 'Speedweek'.

"Es comprensible que Carlos Sainz decidiera irse a Williams, porque ¿cuáles serían las alternativas?", ha arrancado el austriaco.

"Ciertamente, Audi no será una el año que viene si nos fijamos en sus éxitos. Y en Alpine no se sabe si obtendrán el motor Mercedes en 2025 o no hasta 2026. Yo diría que en su situación es la mejor solución", ha añadido.

Marko asume que, por nivel, Carlos merecía algo mejor: "Por supuesto, es trágico que esté teniendo su mejor temporada en Ferrari y no consiga un puesto de piloto en un equipo de primer nivel".

El asesor de Red Bull, eso sí, habla del motor Mercedes del que dispondrá Sainz... y de la cláusula que incluye su contrato si llegara una oferta importante de un equipo 'top'.

"Pero hay que hacer algo en Williams, él también tiene un motor potente allí. Y supuestamente tiene una cláusula en su contrato que le permite marcharse si llega una oferta de un equipo mucho mejor situado", ha zanjado.