Charles Leclerc se pasó el pesaje reglamentario de la FIA y tuvo que ser empujado por sus mecánicos para llegar a la zona. Todo ello ocurrió en la jornada del sábado en el Gran Premio de Mónaco... y podría haber tenido consecuencias graves para el piloto de Ferrari.

Porque según el reglamento, los pilotos deben llegar de manera directa al pesaje. Y Leclerc se pasó de frenada, teniendo que ser remolcado. Ha sido Red Bull, en palabras de Helmut Marko, quien ha protestado.

"Si castigas esto constantemente, como lo haces en las categorías pequeñas, entonces debería haber una penalización drástica", dijo el asesor de la escudería Red Bulll.

"No han cambiado el coche, pero según el reglamento debería ser sancionado. No se lo deseo porque ha tenido muy mala suerte en Montecarlo, pero no creo que eso se resuelva empujando marcha atrás", ha explicado Marko.

Pero a pesar de estas protestas, no se quejarán formalmente a la FIA: "Oficialmente no vamos a hacer nada". La FIA, por su parte, no se ha manifestado al respecto. Por lo que queda claro que Leclerc no será sancionado.

El monegasco saldrá primero en la carrera de Mónaco, en su casa, después de conseguir una pole brillante. Fue una clasificación con final caótico. Carlos Sainz se encontró con Sergio Pérez, que acababa de sufrir un accidente, mientras Fernando Alonso se iba contra el muro.