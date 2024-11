Red Bull asume la realidad sobre Max Verstappen: "Sin él..."

Max Verstappen es cuatro veces campeón del mundo de manera consecutiva con Red Bull. Y eso que esta temporada no ha tenido el coche más dominante de la parrilla. Y en su escudería asumen que si no es por él no habrían conseguido el título de la Fórmula 1 en este 2024.

Lo ha dicho Helmut Marko en 'Motorsport': "No es un equipo ganador, eso está bastante claro. Ya lo has visto. Pérez no ha tenido una muy buena temporada. Sin Max, si no tenemos un monoplaza tan bueno ahora, puedes ver lo que hace".

"Él es el que lo cubre todo con su increíble talento, ahora también con sentido común y su conocimiento de cuándo empujar y cuándo no, tiene una visión general increíble. Creo que su único error fue con Norris en Austria. Pero más allá de eso, fue una temporada sin accidentes", dice el asesor de la marca de bebidas energéticas.

Y a pesar de todo lo que ha conseguido, sigue centrado en ganar en F1 cada día: "No recuerdo todos los récords que ha batido. Es increíble, pero no le descentra. Tiene los pies en la tierra, vive su propia vida. Está muy concentrado y creo que eso es lo que lo hace muy bien".

"Quiere ganar, pero no lo hace a lo loco, lo hace a través de sus propios medios. En el pasado, a menudo era impetuoso, pero eso cambió", sentencia Marko.

A falta de dos carreras, Qatar y Abu Dabi, Max ya ha sentenciado el campeonato por delante de Lando Norris y su McLaren. Uno de sus mejores años en la Fórmula 1.