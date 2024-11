Red Bull asume su debilidad y ensalza la gesta de Verstappen: "No somos un equipo ganador..."

Una vez disputadas las primeras carreras de 2024, lo lógico era pensar que esta temporada iba a ser un calco de la anterior, es decir, dominio incontestable de Red Bull. Pero esa idea solo se extendió en los primeros siete grandes premios del año. A partir de ahí, las dudas se apoderaron de la escudería del 'Toro' y McLaren le empezó a comer el terreno.

Meses después, el mundial prometía dar una batalla muy intensa entre Lando Norris y Max Verstappen. Fue entonces cuando erigió la figura del neerlandés. En un momento en el que el coche no le acompañaba, Max sacó a relucir todo su talento para esconder los considerables defectos que tenía el Red Bull en carrera.

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, ha reconocido que de no ser por Verstappen todo hubiera sido peor: "No es un equipo ganador, eso está bastante claro. Ya lo has visto. Pérez no ha tenido una muy buena temporada. Sin Max, si no tenemos un monoplaza tan bueno ahora, puedes ver lo que hace".

"Él es el que lo cubre todo con su increíble talento, ahora también con sentido común y su conocimiento de cuándo empujar y cuándo no, tiene una visión general increíble. Creo que su único error fue con Norris en Austria. Pero más allá de eso, fue una temporada sin accidentes", confiesa Marko en unas declaraciones recogidas por el medio 'ORF'.

Lo cierto es que el campeonato de Verstappen habla por si solo. El neerlandés ha sido capaz de conquistar su cuarto mundial con el equipo que es tercero en la clasificación de constructores, y que estaría mucho más abajo de no ser por el tetracampeón del mundo.