El 'recién llegado' a la F1 tiene claro quién es el mejor de la historia: "Me inspira en todo..."

Isack Hadjar comenzará su andadura por la Fórmula 1 este 2025. El ya piloto de AlphaTauri ha sido el último en incorporarse a la parrilla de pilotos y de hecho ha sido el que la ha completado de cara a la temporada que viene.

En una de sus primeras declaraciones como piloto del 'Gran Circo', Hadjar ha querido dar su opinión sobre un debate siempre presente en el la F1. El franco-argelino se ha aventurado a decir quién es para él el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1.

Su decisión es clara y contundente. Para Isack el mejor es Lewis Hamilton: "Crecí viéndole. Desde que tenía tres años, siempre he sido un fan suyo y le he apoyado durante sus siete títulos. Estaba muy feliz animando al piloto que lo estaba ganando todo y que es el más completo ahí fuera".

"Desde que empecé en monoplazas, Lewis era el piloto a batir y la referencia para mí, por lo que siempre lo he visto como el mejor de todos los tiempos. Me encanta y me inspira en todo lo que hago", asegura Hadjar en unas declaraciones para la página oficial de la F2.

El que será compañero de Tsunoda sabe que Hamilton es el espejo en el que debe mirarse: "Cuando empecé en monoplazas, entendí lo bueno que era, porque cuando tú empiezas en karting y ves Fórmula 1, no sabes realmente lo que es pilotar un coche real".