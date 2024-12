El jefe de Ferrari explica sus planes con Lewis Hamilton: "Tendrá que asimilar muchas cosas..."

No será hasta Bahréin cuando Lewis Hamilton se suba al Ferrari del año que viene, en los test de pretemporada. Pero en la escudería confían al 100% en su nuevo fichaje, todo un siete veces campeón de la Fórmula 1. Fred Vasseur, su nuevo jefe, dice que su "experiencia" será fundamental para asimilar todos los cambios.

"En las pruebas de Bahréin tendrá que asimilar muchas cosas, pero tenemos la ventaja de poder trabajar en el simulador, donde podrá probar simulaciones tanto de carrera como de clasificación y estar bien preparado con los mandos del volante", ha dicho en la 'BBC'.

"No creo que este sea el mayor reto que tenemos por delante", sostiene el jefe de Lewis y de Charles Leclerc.

No está nada preocupado por la adaptación que pueda tener el británico: "No será fácil, pero Lewis no es un novato, tiene mucha experiencia y eso no me preocupa en absoluto".

No fue difícil convencerle

Ferrari ha colocado a Hamilton en el asiento de Carlos Sainz. Llevaban mucho tiempo conversando y encontraron el momento adecuado: "No fue difícil convencer a Lewis sobre la validez de la opción Ferrari para su futuro".

"En 2023 ganamos más carreras que Mercedes, no fue complicado convencerle de que encontraría un buen proyecto en Ferrari. Creo que llevaba al menos 20 años pensando en pilotar para Ferrari, recuerdo que ya hablábamos de ello en 2004, pero a veces también es cuestión de coincidencia o alineación de los planetas", explica Vasseur.

Terminaba contrato con Mercedes y Ferrari no había cerrado la renovación de Carlos. Ese fue el momento determinante: "Dio la casualidad de que estaba en el mercado y Ferrari tenía un puesto disponible para ofrecerle, empezamos a hablar hace un año y no fue difícil convencerle".