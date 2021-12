La temporada 2021 de Fórmula 1 ha llegado a su fin y toca hacer balance desde el garaje de Alpine. Los de Enstone han cumplido su objetivo para el presente ejercicio, logrando terminar quintos en el Mundial de Constructores por delante de AlphaTauri con el sexto coche de la parrilla.

La victoria de Esteban Ocon en Hungría, el podio de Fernando Alonso en Catar y la manifiesta superioridad sobre su otro competidor, Aston Martin (solo el bicampeón del mundo ha sumado más puntos que Sebastian Vettel y Lance Stroll) así lo demuestran.

Una vez zanjada la temporada, desde Alpine ya están al 200% focalizados en el próximo año y en el cambio normativo, la principal razón de la vuelta de Alonso al 'Gran Circo'.

Tras ver la bandera a cuadros en Yas Marina, 'Magic' quiso mandar un mensaje de ilusión a su equipo a través de la radio.

"Esto es sólo el comienzo, chicos y chicas sexys. Lo mejor está aún por llegar el año que viene, os lo prometo", señaló el ovetense.

"Esto es como el calentamiento de los boxeadores antes de la verdadera batalla. Eso fue 2021 para nosotros", añadió.

'El Plan', la gran esperanza de Alonso y Alpine, ya se encuentra carburando desde hace meses y desde la escudería gala sueñan con dar con la tecla el próximo año y ofrecer a Fernando un coche capaz de igualarse con la cabeza y optar a victorias y, por qué no, a su tercera corona de Fórmula 1. En 95 días arrancan los primeros libres en Baréin. Tic, tac and trust the Plan.