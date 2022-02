Luna Fluxá es uno de los nombres propios de la presentación de Mercedes. En la apertura del telón de la marca alemana de su nuevo monoplaza de F1, la joven española de 11 años compartió espacio con Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, y ya aparece como una de las grandes promesas del automovilismo.

Porque la joven ya está en el programa de jóvenes talentos del equipo que, en 2021, se ha proclamado campeón del mundo en categoría de constructores. En el equipo que, desde 2014, ha mandado en la Fórmula 1 sin oposición y tan solo el pasado año se quedó sin título en pilotos por el buen hacer de Red Bull, de Honda y, por supuesto, de Max Verstappen.

Fluxá ya sabe lo que es ganar. El pasado año fue la campeona de las IAME Euro SEries de karting en Mini X30, siendo la primera chica en conquistar dicho entorchado.

Class of 2022, ASSEMBLE! 👏 Another exciting year ahead for our Junior Programme 😁

Best of luck to Kimi, Paul, Yuanpu, Luna, Daniel, Alex and Fred, this year! We’re looking forward to seeing you all in action! 💪