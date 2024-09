El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está decidido a acabar con el lenguaje soez y ofensivo entre pilotos y equipos por las radios.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, a los pilotos le han preguntado por su opinión al respecto, y la de Max Verstappen no ha dejado indiferente a nadie.

De hecho, el entrevistador le ha pedido que "cuidara su lenguaje" cuando ha dicho "jod**" en referencia a su carrera en Bakú.

Seguidamente, el neerlandés ha insistido en que no cambiará nada: "Voy a seguir usando lenguaje soez tanto dentro como fuera del coche".

"En otros deportes también dicen cosas 'malas', pero nosotros estamos microfonados y lo retransmiten", ha añadido.

Es por ello que cree que la "solución sería no retransmitirlos, que nadie los escucharía, solo el equipo".

"Parece que la gente es un poco más sensible a las cosas. ¿Qué somos, niños de cinco años, niños de seis años? Incluso si un niño de cinco o seis años está mirando, eventualmente maldecirá de todos modos, incluso si los padres quieren o no lo permiten, cuando crezcan, andarán con sus amigos y maldecirán, así que esto no cambia nada", ha zanjado.