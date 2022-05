Charles Leclerc y Carlos Sainz lo saben. Ferrari lo sabe. En el Gran Premio de España la escudería de Maranello es la gran favorita. Las características de la pista son ideales para el desarrollo del F1-75. Y en Ferrari necesitan volver a la senda de la victoria para luchar contra Max Verstappen.

Precisamente desde Red Bull han explicado el motivo por el que Ferrari será el rival a batir. Lo ha hecho Christian Horner: "Barcelona es un desafío completamente nuevo para nosotros, con curvas de alta velocidad, en las que Ferrari es muy fuerte".

"Así son las cosas, el circuito de Miami se ha adaptado bien a nuestro coche y hemos sido capaces de hacerlo funcionar para conseguir un gran resultado", ha dicho el jefe de Red Bull en 'Racefans'.

La velocidad en recta fue clave en Miami, donde Verstappen se volvió a llevar el triunfo: "Teníamos mucha velocidad en recta para defendernos en Miami, por lo que creo que elegimos el mejor equilibrio en términos de puesta a punto y velocidad punta. Este año es más complicado acertar con la configuración y hemos desarrollado un coche que es muy rápido en recta".

"Queda mucha temporada y está todo muy igualado con Ferrari. Hemos visto grandes carreras y podemos ver que hay mucho respeto entre Charles y Max, ellos disfrutan corriendo el uno contra el otro y se puede ver claramente", comenta Horner.

La lucha Hamilton vs Verstappen ha dado paso a la lucha Leclerc vs Verstappen: "Esperaba que no fuese un año tan competitivo como el anterior, pero parece que será así, ojalá que nos vaya tan bien de nuevo".