Desde hace unas temporadas, la Fórmula 1 obliga a sus equipos a que su piloto reserva dispute una sesión de entrenamientos libres al menos dos veces al año.

En el Gran Premio de México será el turno de Felipe Drugovich, que se subirá al Aston Martin de Fernando Alonso en la primera sesión.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, será la primera vez que el piloto brasileño de 24 años se suba a un AMR24 que conoce bien del simulador.

"Estoy muy emocionado por conducir el AMR24 por primera vez. ¡Lo estaba esperando desde hace tiempo! He pasado gran parte del año trabajando en el desarrollo de este coche en el simulador del equipo, por lo que será valioso para mí sentir la correlación entre el simulador y la realidad", ha señalado Drugovich en un vídeo publicado por Aston Martin.

"El Autódromo Hermanos Rodríguez es una pista en la que no he conducido antes. Es un circuito desafiante con una mezcla de rectas largas y curvas técnicas, por lo que pasaré tiempo en el simulador antes del evento para estar listo para la FP1", ha añadido.

Taking to the wheel in Mexico. 🤝

Hear from @FelipeDrugovich ahead of his upcoming debut in the #AMR24 during FP1 at the #MexicoGP. pic.twitter.com/M3pd4G8pVM