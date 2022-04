Fernando Alonso está teniendo un inicio de temporada con sabor agridulce. Los test de pretemporada eran prometedores y Alpine apuntaba alto, pero las tres primeras pruebas del Mundial de Fórmula 1 2022 han sido un pequeño golpe de realidad para el piloto asturiano, que marcha 14º en la clasificación general.

El nuevo monoplaza de la escudería francesa, el A522, ha demostrado tener un gran potencial pero también ha dejado dudas, sobre todo por los problemas en el motor. Ahora, Alpine ha hecho una promesa que puede hacer volver a soñar a Alonso: "Le vamos a dar a Alonso el coche que necesita", aseguró Otmar Szafanuer, jefe del equipo.

"Como estamos en una curva de aprendizaje muy pronunciada, tenemos que asegurarnos de que aprendemos en el túnel de viento y lo llevamos a la pista. Esa habilidad para tomar atajos y llevar mejoras al coche será una ayuda enorme para nuestras prestaciones", agregó en una entrevista concedida al diario 'As'.

Szafnauer confiesa que las mejoras se irán produciendo progresivamente en cada prueba: "Estamos trabajando en ello, habrá mejoras en todas las carreras. En Melbourne, algo en Ímola que será significativo. Tenemos varios programas en marcha, uno para aligerar el peso del coche, otro para aligerar el peso del ‘team principal’, y luego otro, de cosas más grandes".

Además, el estadounidense de origen rumano ha analizado los puntos fuertes que, a día de hoy, mantiene Fernando Alonso: "Me gusta el hecho de que es ultracompetitivo, presiona para mejorar el coche, pero también para ser más rápido, él y la gente que le rodea. Todavía tiene el hambre de los campeones, eso es algo que me encanta, y además tiene mucho talento".

"Extrae una vuelta del coche muy rápido, posiblemente más rápido que nadie con quien he trabajado. Es un talento que no tiene mucha gente, él sí. Además, es muy bueno los domingos, en carrera. Tenemos una gran combinación con Esteban, que es más joven", añadió a 'As'.

El jefe de Alpine reconoce que Alonso le recuerda mucho a Sebastian Vettel, con el que trabajó en el pasado: "Son muy similares. Diferentes en la personalidad, pero similares en sus peticiones para ser capaces de ir más rápido, sobre lo que hacen".

"Creo que Sebastian tiene un ‘feedback’ más detallado, pero Fernando se centra en esas cosas que le brindarán más prestaciones desde el principio, lo gordo, mientras que Sebastian estudia lo gordo y luego se pone con los detalles. Hay diferencias, pero su deseo de ganar y mejorar prestaciones es el mismo", apuntó.

Por último, a pesar las últimas declaraciones del piloto asturiano en las que abría la puerta de salida de Alpine, Szafnauer confía en su continuidad en el equipo francés: "Fernando es un gran activo, un campeón del mundo, una ayuda gigantesca para ser competitivos en la pista".

"Mientras tanto, le tenemos este año. Estas decisiones de futuro llegarán en julio o agosto, cuando empiece la ‘silly season’. Y hasta entonces vamos a aprender mucho del coche y seguro que tendrá más información para tomar una decisión", concluyó.

El poderío de Alonso en Australia "fue real"

Fernando Alonso tuvo en sus manos la oportunidad de colarse en el podio del Gran Premio de Australia. Su inicio no está siendo fácil: "Es difícil aceptar que todo va en nuestra contra en este momento", comentó el piloto asturiano en unas declaraciones publicadas por el portal web 'Grand Prix 247'.

"Ahora mismo perdimos un sexto puesto seguro en Arabia Saudí. Aquí creo que buscábamos un sexto o séptimo puesto antes del coche de seguridad. Y obviamente si tenemos en cuenta la carrera, el podio era muy fácil con Max fuera. Vencer a George y subir al podio, creo que éramos bastante rápidos, mucho más que Mercedes en este circuito, así que perdimos una oportunidad", añadió.

"Fue difícil. Salimos de la parada y había cuatro coches delante de nosotros en un tren de DRS. Si están uno por uno, los adelantas, pero cuando hay cuatro y los cuatro abren el DRS, es imposible, así que destrozamos los neumáticos. Como digo, es duro pero así es. No podemos volver atrás, sólo podemos mirar hacia delante e Imola es otra oportunidad", sentenció.

Su jefe en Alpine, Otmar Szafnauer, ha querido desvelar el problema que se produjo durante la prueba: "Fue por un anillo de aceite, había una fuga. Tenemos un modo seguro que para el motor cuando encuentra una fuga y eso es lo que sucedió". Pero asegura que su "superioridad" durante gran parte de la carrera "fue real, nunca podría ser irreal, así que tiene que ser real".

"Albert Park tiene características que hay en otros circuitos, así que seremos rápidos sobre esa base. No somos débiles en nada en comparación con el resto, pero sí somos menos fuertes en algunas cosas. Arabia Saudí fue bastante bueno, Ímola será bueno también", agregó en una entrevisa concedida al diario 'As'.

"No vamos a utilizar 23 motores en 23 carreras. Uno de esos tres volverá a estar disponible, se retiró por precaución, y los test en el banco de potencia fueron buenos. El otro, desafortunadamente, en el que se rompió la bomba de agua, sobrecalentó el motor de combustión. Pero bueno, nos irá bien", concluyó.