A sus 39 años, Lewis Hamilton afrontará el que probablemente sea el mayor reto de su carrera la próxima temporada en Ferrari.

El británico quiere ganar su octava corona vestido de rojo, pero sabe que sus oportunidades son limitadas debido a su edad.

Durante una entrevista en la revista 'Esquire', al heptacampeón le han preguntado si tiene en mente cuándo llegará el momento de dar un paso al lado.

El todavía piloto de Mercedes reconoce que es un pensamiento recurrente que tiene: "¿Pensar en la retirada? Definitivamente lo hago. Hay días en los que pienso: 'Ya basta, no sé cuánto más podré aguantar'. Me encantaría tener un descanso, un descanso de verdad. No tienes un descanso tan grande en la temporada como en otros deportes".

"¿Habrá un momento en el que ya no esté totalmente comprometido y ya no estaré enamorado de ello? Ese es el momento que espero que nunca suceda", ha añadido.

Hamilton asegura que no alargará su periplo en el 'Gran Circo' cuando ya no esté en condiciones de luchar por la victoria, pero hasta ese momento quiere disfrutar del camino.

"Sabré cuándo tengo que parar. Quiero asegurarme de aprovecharlo al máximo mientras pueda y disfrutar plenamente de este deporte que he practicado toda mi vida", ha explicado.

"Hay muchas personas que terminaron sus carreras antes de tiempo, y he hablado con muchas que me han dicho que desearían haber podido trabajar un año o dos más. Y me dicen: '¡Quédate todo el tiempo que puedas! Pero no quiero hacerlo si no soy bueno", ha zanjado.