Mick Schumacher ha querido tranquilizar a todos y a todas tras el durísimo accidente en Jeddah, durante la clasificación del GP de Arabia Saudita. A través de un mensaje compartido en redes sociales, ha dejado claro que está "bien".

"Hola a todos. Solo quiero informaros que estoy bien. Gracias por vuestros mensajes", dijo el hijo del legendario Michael y actual piloto de Haas.

Además, deja claro que tiene ganas de regresar: "Volveremos más fuertes. El coche estaba bien".

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN