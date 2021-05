Fernando Alonso se ha quedado fuera en la Q1 del GP de Mónaco. El asturiano sale desde la 17ª posición en una carrera en la que adelantar es prácticamente imposible en una clasificación en la que el Alpine se ha mostrado lento y nervioso.

"No estar arriba en Mónaco no es lo ideal. No parecemos rápidos, y se preveía que íbamos a sufrir", cuenta Alonso en DAZN.

El asturiano tiene claro que le espera una "carrera dura", y es que estar tan atrás en las calles del Principado augura una prueba más que complicada para él.

"Esperábamos mucho más, sobre todo tras las buenas sensaciones de Portugal y de Barcelona", afirma Fernando.

Sin embargo, no es eso lo que han tenido en Alpine: "Desde los Libres 1 no hemos encontrado un buen camino".

"Ahora toca sufrir, y pronto ya pensar en el siguiente Gran Premio", sentencia Alonso.

En ningún momento dio el asturiano la sensación de sentirse cómodo con el monoplaza. Lo peleó hasta el final, pero finalmente no pudo superar la Q1 y terminó 17º.

Su compañero, Esteban Ocon, sí pudo poner el monoplaza en Q2, pero la Q3 era imposible para la marca francesa. La pole, para Charles Leclerc.

