"Solo puede significar una cosa...". Con este mensaje ha acompañado Ferrari un vídeo de Carlos Sainz y Charles Leclerc en la mañana de este miércoles. ¿Qué estaban haciendo?

Pues efectivamente ambos pilotos han visto por primera vez el coche de 2022, el F1-75, que será presentado oficialmente este jueves en Maranello.

"Es increíble...", alucinaba Leclerc. Sainz, por su parte, se agachaba y miraba con mucha atención a un coche que no se vio en la imagen en ningún momento. Ferrari guarda su secreto.

Se conocerá este jueves y se desvelará, como algunas fuentes dicen, si será de color negro. Los monos de Ferrari, además del habitual rojo, cuentan con una línea negra en la parte superior.

Un F1-75 del que todos esperan mucho. Con el nuevo reglamento y la mejor el último curso, en Maranello quieren volver a pelear por victorias como en el pasado. Sainz y Leclerc ya están ansiosos por conducir la nueva máquina.

