Carlos Sainz ya sabe lo que se siente al vestir el rojo de Ferrari... y también al subirse al monoplaza italiano. El madrileño estuvo en las instalaciones de Maranello para ir conociendo a sus ingenieros y ver de primera mano cómo es la fábrica que tiene como objetivo realizar un coche campeón tanto para él como para Charles Leclerc.

"Es mi primer día de rojo y es un día que no olvidaré en la vida. Un día especial, como os podéis imaginar", afirmó Sainz en su visita.

Una en la que conoció, antes de irse de vacaciones, a las personas responsables de la fabricación de su coche. Además, ya se hizo el asiento para un test que hará con el SF71H en Fiorano.

Y es que las vacaciones de Sainz van a ser cortas: "Estoy preparado y motivado. Estoy listo para el nuevo reto. Tendremos unos días para desconectar y para recargar baterías, pero a comienzos de enero ya estaré por aquí para trabajar y para ayudar al equipo".

De hecho, es justo lo que va a ser, pues en enero tendrá un test en el que se subirá ya al coche... al coche de la temporada 2018 eso sí.

"Tengo muchas ganas. He estado aquí, con las primeras reuniones y echando un vistazo a la fábrica. No lo olvidaré jamás. Quiero dar las gracias, por la cálida bienvenida que me han dado", dijo Sainz.

Carlos ha terminado una temporada nuevamente brillante en la F1. Con dos podios y una carrera en Monza en la que estuvo a punto de ganar, Sainz ha terminado sexto en el Mundial por delante incluso del Red Bull de Alexander Albon.

A partir de 2021, Sainz cambia McLaren por Ferrari y Woking por Maranello para competir de tú a tú con Charles Leclerc y tratar de pelear, y de ganar, su primer Mundial de F1.

