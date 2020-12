Se apagaron los semáforos en Abu Dabi poniendo fin a una temporada inédita, muchas carreras condensadas en poco tiempo, el regreso de viejos circuitos o la incorporación de nuevos, la debacle de Ferrari y la lucha por la tercera posición de Constructores entre McLaren, Renault y Racing Point...

Con el final del año llega también el final de muchas eras. Sebastian Vettel se despedía de Ferrari, Daniel Ricciardo de Renault, Kevin Magnussen de Haas y de la Fórmula 1, y Carlos Sainz de McLaren entre otros muchos más.

El piloto español junto con Lando Norris lograron el objetivo final, hacer que el equipo acabara en una tercera posición mejorando así la cuarta de 2019. Carlos fue sexto y Lando quinto y el box estallaba de alegría y se volvía loco celebrándolo, pero además tenían que despedir al madrileño.

"Muy buen día para todo el equipo. Por mi parte, enhorabuena a todos. Ha sido un año difícil que hemos sabido superar juntos. La carrera en sí fue aburrida, tensa. Una pena que mi rueda media no funcionara. Al final hubo más graining en la media que en la blanda. Una vez que pasé a los Ferrari, me puse a controlar y tenemos la tercera posición, que está el garaje que es una locura", confesó Sainz tras la carrera.

El piloto de Woking quiso cantar su ya conocido "Smooth operator" por última vez. "Y por última vez... déjame cantar para ti ", ha publicado en sus redes.

Además, Carlos ha logrado igualar su mejor posición en una temporada, sexto en la clasificación general al igual que en 2019 y eso que el inicio de 2020 fue muy complicado para el de McLaren: "Estoy muy feliz por terminar sexto en el Campeonato por segunda vez con McLaren. Ha sido un año difícil que hemos sabido superar juntos. Creo que las últimas siete u ocho carreras del año, en las que las cosas han ido más hacia nuestro lado, he podido mostrar el ritmo que hemos tenido durante toda la temporada. Para mí simplemente demuestra que, pase lo que pase, tienes que seguir empujando y creer en lo que estás haciendo".

Y es que el madrileño, una vez superado los problemas de las primeras carreras, ha mejorado notablemente su ritmo y en las últimas siete citas siempre ha estado entre los siete primeros.

La evolución de Carlos Sainz desde que llegó al 'Gran Circo' ha sido enorme, pero sus mejores actuaciones han llegado desde que está con los de Woking. "Obviamente he madurado como piloto, he mejorado carrera a carrera en un entorno que me apoyaba a tope, me ha sabido cuidar y me ha dado condiciones para rendir a nivel alto bajo presión. Quiero dar las gracias a todo el equipo y, sobre todo, a Zak Brown, que él fue el que confió en mí", ha asegurado Carlos.

Así pues, el español se despide de McLaren para comenzar el sueño de casi cualquier piloto, ser parte de la escudería más importante de la Formula 1, ser parte de Ferrari.

"No puedo estar más agradecido a cada uno de los miembros de este equipo por estos dos grandes años, tanto en el circuito como en la fábrica. Me llevo el mejor de los recuerdos. Ha sido un honor ayudar al equipo todo lo que pude y acercar a McLaren a su lugar. ¡Espero luchar contra vosotros el próximo año! Os deseo todo lo mejor", se despedía de McLaren mientras añadía: "Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas".