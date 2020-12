Tan solo queda una carrera para terminar la temporada de Fórmula 1 en la que un año más Mercedes ha sido el claro vencedor, logrando su séptimo título de Constructores y con Hamilton igualando a Michael Schumacher en mundiales. Así pues, las escuderías miran ya a 2021 donde tendrán nuevos pilotos y por tanto nuevas oportunidades de acercarse a los alemanes.

En Ferrari ya preparan la llegada de Carlos Sainz, y es que la escudería italiana a apostado por primera vez por una plantilla de pilotos jóvenes que están creciendo y cogiendo experiencia.

Binotto ya explicó que se fijó en Carlos Sainz no solo por sus resultados, sino en su comportamiento, sus radios con el equipo y su madurez a la hora de afrontar las carreras. Ahora ha asegurado que otra de las razones por las que se fijaron en el español es que buscaban a alguien que tuviera la capacidad de vencer a Charles Leclerc.

"Tenemos un líder en pista y ese es Charles. También me gustaría que Carlos fuera otro líder en pista, por lo que no vamos a tener un piloto número uno y un piloto número dos por ahora", ha confesado el jefe de Ferrari en podcast 'Beyond The Grid' mientras añadía: "Tenemos un proyecto con Charles a largo plazo. Si ya tenemos a Charles, necesitamos a un piloto fuerte y consistente y ese es Carlos. Necesitamos a un piloto que pueda derrotar a Charles y creo que Carlos puede hacerlo".

Binotto a vuelto a recalcar que Carlos ha trabajado mucho desde que llegó a McLaren y que por eso estuvieron atentos a su evolución y no a la posición que lograba en carrera: "Hemos hecho un análisis y ha sido muy rápido, sobre todo este año. Ha sido más rápido que Norris, quien ya desde su primer año ha demostrado ser un muy buen piloto. En 2020 Carlos ha sido muy fuerte, ha mejorado mucho en clasificación y en carrera sigue siendo muy consistente. Además, es un piloto que trabaja muy duro y es muy preciso a la hora de comunicarse por radio".

Carlos hizo una gran temporada en su primer año con los de Woking, logró una sexta posición y McLaren quedó cuarto en el Mundial de Constructores, algo que llamó la atención a los de Maranello. "Es joven y tiene ya seis años de experiencia en Fórmula 1. Tiene mucho potencial por desarrollar aún. Empezamos a fijarnos en él durante el tramo final de la temporada 2019", ha confesado Mattia Binotto.

"Yo, además, siempre he sido partidario de ir a por jóvenes pilotos, y les hemos prestado mucha atención a todos. Por ello, el próximo año tendremos la pareja de Ferrari más joven desde 1968", ha zanjado el jefe de Ferrari.