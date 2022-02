El primer monoplaza de la nueva Fórmula 1 ya ha salido a la luz. La escudería Haas ha presentado, con unas imágenes en sus cuentas oficiales de redes sociales, el aspecto del nuevo bólido con el que correrán Mick Schumacher y Nikita Mazepin esta temporada.

Ha sido el primer equipo de toda la parrilla en animarse a mostrar su coche, y bajo el nombre de VF-22, tratará de dar alguna sorpresa este año en el campeonato del mundo de Fórmula 1.

La decoración del monoplaza es muy similar a la del último año, combinando los colores blanco, rojo y azul, haciendo referencia a la bandera rusa. Aunque esta vez predomina más el blanco por el patrocinador oficial Uralkali.

Los puntos clave de este coche nuevo son el efecto suelo, un alerón delantero más simple, un revolucionario alerón trasero y los neumáticos de 18 pulgadas de Pirelli diseñados para reducir el sobrecalentamiento.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌

Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb