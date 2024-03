El mundo del automovilismo sigue analizando la sanción de veinte segundos que recibió Fernando Alonso en Australia. Los comisarios le acusaron de 'break test' y le castigaron después del accidente que sufrió George Russell cuando le perseguía.

Dani Juncadella, piloto del WEC, ha analizado en 'SoyMotor' lo ocurrido con Alonso en el circuito de Albert Park. Defiende al asturiano y explica que estaba "descolocando" a su rival para poder salir de esa curva con mucha más velocidad.

"Entiendo que su intención fue la de sorprender un poco a Russell, descolocarle un poco y que no tenga la misma velocidad de paso por curva, conseguir salir mejor que él", expresa Juncadella en estas declaraciones.

Y así habla del análisis que hizo la FIA: "Esos datos me parecen una absoluta ridiculez. Si Fernando decide frenar 200 metros antes, perfecto, pásalo. No te está haciendo ninguna guarrada. Sé que es una curva en la que es difícil adelantar, pero si Fernando hace algo fuera de lo común, pásalo".

"Lo que descolocó a Russell fueron esos frenazos, pero que es una razón para decir 'está conduciendo de forma errática'... Somos pilotos profesionales, no tiene sentido", defiende el piloto del Campeonato Mundial de Resistencia.

Sobre la maniobra del Mercedes, directamente apunta que no entiende qué le pudo pasar: "Yo no entiendo cómo pierde el coche. Normalmente, cuando sigues un coche muy de cerca, lo que ocurre es que pierdes carga aerodinámica delante. Pero me sorprende cómo pierde el coche, le descoloca, se desconcentra… Porque me parece muy extraño, es curioso".

Alonso perdió la sexta plaza por culpa de esa sanción de 20 segundos de la FIA. Había completado una carrera brillante, seguramente por encima de las expectativas de Aston Martin. Pero los comisarios decidieron retrasarle hasta la octava posición en una decisión muy polémica.