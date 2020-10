El regreso de Fernando Alonso al 'Gran Circo' es una de las noticias más esperadas de cara al próximo curso en la Fórmula 1. Además del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, la salida de Sebastian Vettel a Aston Martin o la llegada de Daniel Ricciardo a McLaren, la vuelta del asturiano a la escudería con la que se coronó campeón del mundo en dos ocasiones ha levantado mucha expectación.

Todo apunta a que, junto a él, en el renombrado Alpine Team, rodará Esteban Ocon, actual 'segunda espada' de Ricciardo en la marca del rombo.

Sin embargo, hay un nuevo candidato que parece haberse postulado seriamente para el monoplaza del equipo galo. Tal y como apunta el conocido medio suizo 'Blick', Pierre Gasly habría establecido algún contacto para entablar una hipotética negociación con Renault.

El joven piloto francés actualmente milita en Alpha Tauri, equipo satélite de Red Bull, pero el hecho de no poder ascender a la escudería de la marca energética dada la presencia de Max Verstappen y Alexander Albon, el galo se habría planteado salir para buscar un nuevo equipo y nuevas oportunidades de victoria.

"Ahora mismo no contemplamos el ascenso de Pierre. Gasly es uno de nuestros pilotos y ahora mismo está en Alpha Tauri haciendo un gran trabajo allí, pero también necesitamos que ese equipo tenga un líder", apuntó hace poco Helmut Marko, cabeza visible de Red Bull.

Sin embargo, Cyril Abitaboul, jefe de Renault, no parece dispuesto a quebrantar el acuerdo que mantiene con Esteban Ocon, por lo que todo hace presagiar que no habrá cambios de pareja de cara a 2021... pero quién sabe qué pasará en 2022. Gasly es, sin duda, uno de los diamantes en bruto de la actual parrilla, y desde Enstone no le habrán perdido el ojo, más aún tras el guiño del francés.