Piastri rechaza otro 'caso Norris' en Canadá para ser campeón: "Así no quiero construir la ventaja"

"No es una ventaja cómoda"

Oscar Piastri fue el piloto que salió reforzado del Gran Premio de Canadá en clave mundial. El accidente de Lando Norris cuando quería adelantar a su compañero supuso irse de Montreal con un cero que posibilitó ampliar su distancia en el campeonato del mundo de Fórmula 1.

El australiano lidera la clasificación con 198 unidades y se distancia del otro McLaren a 22 puntos del británico. Y le duplica en victorias con cinco de Piastri por dos de Norris. Aún así, el '81' es consciente de que la distancia no es definitiva y que lances como el de Canadá deben ser hechos aislados.

"No es una ventaja cómoda, y no es así como quiero construirla... para mí, el fin de semana no fue lo suficientemente bueno. La temporada es larga y necesitamos mejorar en todos los aspectos", ha advertido el de Melbourne en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A juicio de Piastri, el gran adversario de los de Woking para ser batidos en el apartado de pilotos es Max Verstappen. Pese al éxito de Mercedesen Montreal, Oscar lo ve como un hecho aislado: "George está bastante lejos en el campeonato. Ya el año pasado fueron rápidos aquí, y tengo la sensación de que el resultado refleja más bien lo que deberían haber logrado en 2024".

"Este año ya han sido prometedores en algunas clasificaciones. Esta vez también lo llevaron al domingo, pero sigo confiando en nuestro equipo para toda la temporada", ha zanjado el australiano sobre el equipo británico que ya no solo quiere ser campeón del Mundial de Constructores. Piastri parte con ventaja para ser el número 1.