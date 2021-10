Serán 23 las carreras que tenga el Mundial de Fórmula 1 de 2022. Sí, 23, récord total en la historia y a saber si dicho número aumenta en no demasiado tiempo. El motivo, el hecho de que un continente no tiene carrera... y es algo que Lewis Hamilton ha pedido a la F1.

"Para mí sería importante correr en Sudáfrica. Es un lugar que está cerca de mi corazón", dice el heptacampeón del mundo de Mercedes.

El piloto insiste: "Hay mucho entusiasmo. Sería estupendo poder destacar lo hermoso que es el país".

Y es que mientras que hay continentes sin carreras, hay países que contarán con dos como es el caso de Estados Unidos con Miami y Austin: "No me opongo. Es bueno tener este tipo de minicampeonatos. No es algo malo".

"Este GP en Estados Unidos es fantástico y es un país enorme. No es bastante una carrera para disfrutar de la cultura deportiva que hay aquí", cuenta Lewis.

Hamilton pide más: "Al menos hay que tener dos, pero hay muchas ciudades grandes en las que se puede celebrar otra carrera".

