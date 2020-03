Pedro Martíenz de la Rosa ha reconocido, en una entrevista con el podcast oficial de la F1 'Beyond The Grid', que sigue sintiendo que en McLaren no terminaron de confiar en él. El español, que hizo un podio en Hungría con los de Woking, cedió su asiento en 2007 para Lewis Hamilton estando ya confirmado Fernando Alonso como piloto de los británicos.

"No me molestó que le dieran a Hamilton el asiento, pero siento que el equipo no confió en mí lo suficiente. A mí mismo me dije que de haber sido Ron Dennis habría tomado la misma decisión. Lewis demostró ser muy rápido y Alonso sabemos lo bueno que era", confiesa.

Porque, a pesar de ocupar el lugar de Juan Pablo Montoya, nunca le confirmaron como segundo piloto en 2006. "No tenía muchas esperanzas. Sabía que había un piloto joven que volaba en cada pista y entre eso y que Alonso estaba fichado...", comenta.

"Cada carrera para mí era como un pasaporte para la siguiente. Nunca me llegaron a confirmar hasta final de temporada. Si no estaba cerca de Raikkonen podía llegar alguien y quitarme el asiento. Conocía el coche mejor que nadie, y también había estado en el podio", afirma De la Rosa.

Ese podio fue en Hungría 2006, cuando tan solo Jenson Button con el Honda pudo batir a un piloto catalán que fue como un misil con el McLaren en la pista de Hungaroring. Fue esa la ya mítica carrera del 'tuercazo' de Fernando Alonso en Renault.

Tras eso, el asturiano se marchó a McLaren en 2007 para correr junto a Hamilton, que impresionó a De la Rosa: "Mirando los datos vi su potencial. Me di cuenta de que tanto yo como los demás pilotos teníamos un problema".

Te puede interesar

¿Y ahora qué? La Fórmula 1, un mayor mar de dudas tras el retraso del cambio de reglas

La Indy500 desafía al coronavirus y ya espera a Fernando Alonso