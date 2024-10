Dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull, que el representante de McLaren llevaba un tiempo buscando una reunión urgente con ellos. Que Mark Webber (su agente) estaba muy interesado en que Oscar se uniera al equipo. Y ahora el piloto australiano se ha encargado de desmentirlo de manera tajando.

En la rueda de prensa previa al Gran Premiod de México, Piastri no le ha dado ninguna veracidad a esas palabras: "Todos sabemos que Marko dice muchas cosas a la prensa...".

"Por lo que sé, no hay nada de cierto en ello. Estoy muy, muy contento de estar donde estoy. El equipo me ha apoyado muchísimo, me ha dado la oportunidad de entrar en la F1 y estoy en un buen lugar en las clasificación, así que estoy muy contento hoy por hoy", ha dicho el jovencísimo piloto de McLaren.

Está contento en el equipo papaya y no tiene intención de cambiar de escudería. Al menos de momento. Por lo que Oscar no ha tenido ningún problema en desmentir a un Marko que efectivamente acostumbra a hablar mucho ante la prensa.

Sobre sus opciones en McLaren, confía en volver a tener una oportunidad para ganar este curso. Ya acumula dos triunfos. "Podemos ganar varias de las carreras que restan, pero no podemos ignorar que Ferrari está muy fuerte últimamente y que Red Bull parece haber reencontrado la competitividad… pero no creo que deban sonar las alarmas"

"Eso sí, deberemos exprimir el máximo de nuestras posibilidades. Estamos en cabeza del campeonato de constructores y obviamente queremos conservar esta posición hasta el final", sentencia el australiano.